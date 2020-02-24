"Kartanemler" kayak şampiyonalarına Murat Dağı'nda hazırlanıyor

24.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:36

Kütahya'nın Gediz ilçesinde termal ile kayağın bir arada sunulduğu Murat Dağı'ndaki modern pistlerde şampiyonalara hazırlanan sporcular, katıldıkları müsabakalardan derecelerle dönüyor.

Gediz ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Murat Dağı'nda zirveye yakın konumdaki kayak merkezinde zor, orta ve kolay seviyelerde toplam 1735 metrelik 3 pist bulunuyor. Pistler ziyaretçileri ağırlamanın yanı sıra 23 bin nüfuslu ilçenin kayak sporcularının yetişmesi için hizmet veriyor.

Alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard branşlarında daha önce Bursa ve Erzurum'a giderek antrenman yapmak zorunda kalan Gediz Belediyespor Kulübü ile Gediz Spor Eslem Kulübü'ndeki 40 sporcu, şimdilerde modern pistlere kavuşan Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde şampiyonalara hazırlanıyor. Antrenörleri tarafından Türkiye şampiyonalarına hazırlanan genç sporcular, müsabakalardan derecelerle dönmeyi başarıyor.

Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Murat Dağı'nın daha önce kaplıcalarıyla ünlü bir turizm bölgesiyken İl Özel İdaresi tarafından tamamlanan tesisleriyle kayak merkezi haline geldiğini söyledi.

İlçe Belediyesi tarafından işletilen tesisin 7 bin 700 metrelik pist uzunluğuna ulaşılmasının hedeflendiğini anlatan Önder, şöyle konuştu:

"Pistlerimizde çevre illerden gelen misafirlerimiz rahatlıkla kayak yapabiliyor. Bunun dışından ilçede bulunan gençlerimiz kayak sporuyla ilgilenmeye başladı. Türkiye'de çeşitli yarışmalar girip dereceler elde ediyorlar. 13-17 Şubat'ta Erzurum'da yapılan Okullar Arası Türkiye Şampiyonası'nda ilçemizi en iyi şekilde temsil ettiler. Mevcut pistlerimizdeki imkansızlıklara rağmen derece elde ettiler. Bu sene tamamlanan tesislerle önümüzdeki yıllarda çok daha iyi derece alacaklarına inanıyoruz. Gençlerimizin yetenekleri ön planda, Türkiye'de 20'nin üzerinde kayak merkezi var. Yarışmaya katılıp ilk 20'ye girmek bile başarıyken öğrencilerimiz kürsüye çıktılar."

"Sporcularımızın her birine 'Kartanem' diyoruz"

Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Keskin de Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde sporcu yetiştirmek izin çalışmalar yaptıklarını belirterek, çalışmalar sonunda kurulan Gediz Belediyespor Kulübü ile Gediz Spor Eslem Kulübü sporcularının başarılı olmaya başladığını kaydetti.

Geçen hafta Erzurum'daki şampiyonaya katıldıklarını anlatan Keskin, şunları bildirdi:

"Karşılığında da Türkiye ikinciliği, sekizinciliği ve onunculuğu elde ettik. Bunlar önemli dereceler. 4 yıl önce bir Türkiye üçüncülüğümüz vardı, şimdi Türkiye ikinciliğine kadar yükseldik. Başarılarımız günden güne gönüllü eğitmenler tarafından artıyor. Gelen herkese eğitim veriyoruz. İçlerinden yetenekli çocuklarımızı seçiyoruz ve kayak sporuna kazandırıyoruz. Yaklaşık 23 bin nüfuslu bir ilçedeyiz. Bir Erzurum, bir Bursa, bir Kayseri gibi değiliz. Oralardaki kulüp sayıları kadar kulübümüz olmazsa da yarışmalarda birçok ilimizi geçtik. Sadece Gediz ilçemizde 40 sporcumuz var. Yaklaşık 20 sporcumuz da Kütahya'da var. Sporcularımızın her birine 'Kartanem' diyoruz. Daha önce Bursa ve Erzurum gibi illerimize giderek antrenman yapmak ihtiyacı hissediyorduk. Bu yıl sadece Murat Dağı'nda antrenman yaparak Türkiye dereceleri yaptık. Kulüpler bazında da Türkiye onuncusu olduk. Hedefimiz belli, vizyonumuz ve misyonumuz daha çok başarı elde etmek. Amacımız geleceğin milli sporcularını yetiştirmek."

Erzurum'daki şampiyonada snowboard branşında Türkiye ikincisi olan Gediz Evliya Çelebi Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ayşe Ulus ise iki yıldır snowboard yaptığını belirterek, bu branşta kendisini geliştirip milli takım adına yarışmak istediğini dile getirdi.

Kayaklı koşu branşında yarışmalara katılan aynı okulun 10. sınıf öğrencisi Çağla Gül Arısoy da geçen hafta Erzurum'da 40 sporcunun katıldığı kayaklı koşu müsabakalarında 15'inciliği elde ettiğine değinerek, kendini geliştirdikçe daha iyi dereceler alacağını vurguladı.

Alp disiplini kategorisinde Türkiye 20'ncisi olan okulun 10. sınıf öğrencisi Hilal Yılmaz ise modern pistlerde haftanın iki günü antrenman yaparak şampiyonalara hazırlandıklarını belirterek, kayağın dünyanın en zevkli sporlarından biri olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA