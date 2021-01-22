Kartal'da denize atladığından şüphelenilen kişi aranıyor
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Kartal'da denize atladığından şüphelenilen kişi aranıyor

22.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:45
Kartal'da denize atladığından şüphelenilen kişi aranıyor

Kartal'da denize atladığı öne sürülen kişiyi arama çalışmaları başlatıldı.

Kartal'da denize atladığı öne sürülen kişiyi arama çalışmaları başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kartal sahilinde çalışan bir temizlik görevlisi, kıyıda bazı elbiseler ile eşya gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinde, içinde bir not bulunan elbiselerin Murat K.'ye (41) ait olduğu tespit edildi.

Kıyı Emniyeti ve deniz polisi ekipleri, denize atladığından şüphelenilen Murat K.'yi bulmak için arama çalışması başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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