Kartal'da çocukların kar keyfi... Anne ve babaları da eşlik etti
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Kartal'da çocukların kar keyfi... Anne ve babaları da eşlik etti

17.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:38
Kartal'da çocukların kar keyfi... Anne ve babaları da eşlik etti

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu, kentin Anadolu Yakası'nda yüksek kesimler beyaza büründü.

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu, kentin Anadolu Yakası'nda yüksek kesimler beyaza büründü. Kartal'da yerlerin ve ağaçların karla kaplandığını gören çocuklar ve aileleri ise, koronavirüs önlemleri arasındaki kısıtlamaya rağmen dışarı çıktı. Kimileri kar topu oynadı kimileri ise ellerine aldıkları poşetlerle yokuş aşağı kaydı. Çocuklara zaman zaman anne ve babaları da eşlik etti.

Çocuklarıyla birlikte kayan bir baba. "Kar gördük, kaydık. Çok güzel çok eğlenceli. Gerçekten mükemmel bugünümüze şükürler olsun. Çocukların eğlenmesi bizi mutlu ediyor." dedi.


- İstanbul
Kartal'da çocukların kar keyfi... Anne ve babaları da eşlik etti
Kartal'da çocukların kar keyfi... Anne ve babaları da eşlik etti
Kartal'da çocukların kar keyfi... Anne ve babaları da eşlik etti
Kartal'da çocukların kar keyfi... Anne ve babaları da eşlik etti
Kartal'da çocukların kar keyfi... Anne ve babaları da eşlik etti
Kartal'da çocukların kar keyfi... Anne ve babaları da eşlik etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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