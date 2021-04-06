Son dakika! Kartal'da avukatlık bürosundaki silahlı saldırının detayları belli oldu

Son dakika haber... Kartal'da bir avukatlık bürosunda gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kartal'da bir avukatlık bürosunda gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Miras davası nedeniyle avukatlık bürosunda bir araya gelen akrabalar arasında anlaşmazlık çıktığı, taraflardan muhtar olduğu öğrenilen bir kişinin silahını çekerek tartıştığı akrabalarına kurşun yağdırdığı öğrenildi. Olayın şüphelisinin ise Yalova'da yakalandığı öğrenildi.

Olay, Kartal Cevizli Mahallesindeki Anadolu Adliyesinin yakınlarında bulunan bir avukatlık bürosunda yaşandı. Aralarında bulunan miras davasında uzlaşmak amacıyla birbirlerinin dayı çocukları olan akrabalar avukatlık bürosunda bir araya geldi. Taraflar miras paylaşımında anlaşmazlık yaşayınca taraflardan muhtar olduğu öğrenilen Ahmet Salih B.(62) silahına davrandı. Şahıs, akrabalarına silahını doğrultarak art arda ateş etti. Kurşunların hedefi olan Haluk Onat(58), Kebire Esra Ay M.(54), Ayşe Ece Ay M.(26) hayatını kaybederken Arzu O.(56) ve Ahmet Nuri O.(63) yaralandı. Olayda büroda bulunan avukatlardan ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Polis, olayın ardından kayıplara karışan şahsı Yalova'da silahıyla beraber yakaladı.

(Gamze Erdemir - Aykut Zor - Halit Arslan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı