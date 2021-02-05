Karşıyaka potadan çıktı
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Karşıyaka potadan çıktı

05.02.2021 14:14 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:18
Karşıyaka potadan çıktı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Esenler Erokspor'a 1-0 yenilerek art arda 4'üncü mağlubiyetini alan Karşıyaka, ilk 5'teki yerini kaybederek taraftarını üzdü.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Esenler Erokspor'a 1-0 yenilerek art arda 4'üncü mağlubiyetini alan Karşıyaka, ilk 5'teki yerini kaybederek taraftarını üzdü. Grupta 29 puanda kalarak 7'nci sıraya gerileyen yeşil-kırmızılılar, 3 sezondur yer aldığı 3'üncü Lig'de ilk defa arka arkaya 4 maçı puansız geçti. Kaf-Kaf, 1 puan çıkardığı son 5 müsabakada sadece 2 kez gol atmayı başarabildi. 

Teknik direktör Soner Tolungüç'ün görevden ayrılmasının ardından yeni teknik adamı belirleyemeyen başkan Turgay Büyükkarcı'nın arayışlarını sürdürdüğü öğrenildi. Büyükkarcı'nin ilk etapta Elvir Baliç, Hasan Şaş, Ümit Davala gibi genç çalıştırıcıları gündemine aldığı ancak bu isimlerle anlaşma sağlanamadığı belirtildi. Bu arada menajerler son olarak Pazarspor'u çalıştıran Cafer Aydın ismini yönetime önerdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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