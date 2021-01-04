Karşıyaka mutlu bitirecek

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta liderlik yarışı verirken takımda yaşanan koronavirüs vakalarının gölgesinde çıktığı 2 maçta 5 puan kaybeden Karşıyaka, çarşamba günü Erbaaspor sınavını kazanarak ilk yarıyı hedeflediği noktada bitirmenin hesaplarını yapıyor. Koronavirüse yakalanan Onur, Mustafa Değirmenci ve Harun'un iyileşip takıma döndüğü yeşil-kırmızılılarda bugün test olan Doğukan, Arif, Fatih, Metin ve Berke negatif çıkmaları halinde forma giyebilecekken, teknik direktör Soner Tolungüç, oyuncuların hazır durumda olmadıklarını söyledi.

Koronavirüs geçiren isimlerin 10 gündür takım antrenmanı yapamadığını hatırlatan Tolungüç, "Bu kadar titiz davranıp aylardır kendimizi virüsten korurken, liderlik ve şampiyonluk yarışında ilk yarının final haftalarında 9 futbolcumuzun testlerinin pozitif olmasıyla büyük talihsizlik yaşadık. Bu moral bozukluğuyla çıktığımız maçlardaki puan kayıplarıyla liderlikten olduk. Oyuncularımız iyileşseler de antrenman eksikleri bulunuyor. Virüs nedeniyle performans düşüklüğü yaşayabilirler. Ancak kötü günleri de atlatacağız" dedi.Erbaaspor maçını kazanarak ilk yarıyı zirve yarışı içinde bitirmek istediklerini söyleyen Soner Tolungüç, "Liderin 3 puan gerisindeyiz. Galibiyetle virüs kabusuyla geçen günlere sünger çekip devre arasına moralli girmeyi hedefliyoruz. Devre arasında Antalya'da yapmayı planladığımız kamp bize ilaç gibi gelecek. Şampiyonluk yarışında yeni bir start vereceğiz" ifadelerini kullandı. Karşıyaka'da yan adalesindeki sakatlık nedeniyle devrenin son maçında forma giyemeyecek takım kaptanı Mustafa Aşan, izin alarak memleketi Diyarbakır'a gitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ