Karşıyaka'da teknik direktör Cüneyt Biçer, transferleri eski oyuncuları arasından belirledi
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Karşıyaka'da teknik direktör Cüneyt Biçer, transferleri eski oyuncuları arasından belirledi

Karşıyaka'da teknik direktör Cüneyt Biçer, transferleri eski oyuncuları arasından belirledi
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 5 yıldır süren transfer yasağını borçlu olduğu eski futbolculardan muvafakatname alarak geçici olarak kaldırmaya çalışan Karşıyaka, şimdiden 7 takviye yaparken, teknik direktör Cüneyt Biçer, transferleri eski oyuncuları arasından belirledi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 5 yıldır süren transfer yasağını borçlu olduğu eski futbolculardan muvafakatname alarak geçici olarak kaldırmaya çalışan Karşıyaka, şimdiden 7 takviye yaparken, teknik direktör Cüneyt Biçer, transferleri eski oyuncuları arasından belirledi.

Tecrübeli teknik adam 7 yeni transferden 5'iyle eski takımlarında beraber çalıştı. Yeşil-kırmızılıların anlaşmaya varıp Afyonkarahisar kampına takımla birlikte götürdüğü isimlerden Zonguldak Kömürspor'dan gelen 26 yaşındaki forvet İhsan Furkan Deniz, altyapısında yetiştiği Altay'da Cüneyt Biçer yönetiminde 2016-2017 sezonunda 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı.

Kırşehir Belediyespor'dan ayrılıp Kaf-Kaf'a imza atan 28 yaşındaki golcü Abdülkadir Akyıldız, Cüneyt Biçer'le hem 2017'de Altay hem de 2020'de Turgutluspor'da 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu gördü. Abdülkadir, Biçer'le birlikte geçen yıl 26 Temmuz 2020'de Antalya'daki Play-Off finalinda Karşıyaka'ya rakip oldu. O sezon yarı finalde Esenler Erokspor'a karşı galibiyet golünü atıp takımını finale taşıyan futbolcu, koronavirüs testi pozitif çıktığı için Karşıyaka önünde forma giyemedi. Turgutluspor'dan 21 yaşındaki kaleci Yunus Yağız, yine Biçer'le kulüpte genç file bekçisi olarak Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Çorum FK'dan 28 yaşındaki sol bek Ertuğrul Sancaktutan, 2017-2018 sezonunda Çorum'da, Şanlıurfaspor'dan 28 yaşındaki orta saha Samican Keskin de geçen sezon yine Urfa'da Biçer'le çalıştı.


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Karşıyaka'da teknik direktör Cüneyt Biçer, transferleri eski oyuncuları arasından belirledi
Karşıyaka'da teknik direktör Cüneyt Biçer, transferleri eski oyuncuları arasından belirledi
Karşıyaka'da teknik direktör Cüneyt Biçer, transferleri eski oyuncuları arasından belirledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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