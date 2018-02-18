Karşıt Görüşlü Gruplar Arasında Kavga

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Mahallesi'ndeki Gazi Sahnesi'nde basın açıklaması yapmak isteyen Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri ile karşıt görüşlü bir grup arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında, Gazi Sahnesi'nin önünde bulunan panonun camları kırıldı.

Olay yerine gelen polis ve çevik kuvvet ekipleri tarafları ayırdı. Bu sırada kavgaya karışanlar ara sokaklara kaçtı.

Gazi Sahnesi'nde saklanan bir grup TKP üyesi, polisin uzun süren çabalarının ardından binadan çevik kuvvet polislerinin korumasında çıkarak dışarıda bekletilen otobüslerle olay yerinden uzaklaştırıldı.

Kavga sonucu 1 kişi gözaltına alındı, yaralanan 4 kişi ise olay yerine gelen 112 acil servis ambulansıyla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.