Karşılıklı boykot uygulayan Türkiye ve Fransa'nın ekonomik ilişkileri ne boyutta? Dikkat çeken rakamlar
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Karşılıklı boykot uygulayan Türkiye ve Fransa'nın ekonomik ilişkileri ne boyutta? Dikkat çeken rakamlar

27.10.2020 19:51 | Son Güncelleme: 27.10.2020 20:23

İki ülkenin karşılıklı boykot çağrıları üzerine Türkiye ve Fransa ekonomik ilişkilerine dair rakamlar ortaya çıktı. Buna göre Fransa, 2019 yılında Türkiye'nin en çok ticaret yaptığı 7. ülke oldu. Türkiye ise 2019 yılında Fransa'ya 7,6 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirilirken Fransa'dan 6,3 milyar dolar değerinde ithalat yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü yaptığı konuşmada Fransa'yla son aylarda Doğu Akdeniz ve Libya'da yaşanan gerilime değinerek "Nasıl Fransa'da Türk markalı mal satın almayın deniyorsa ben de şimdi milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalarını satın almayın" dedi.

Bu çağrı sonrası Türkiye'nin Fransa ile ticari ilişkisi merak konusu oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2019 yılında Fransa'ya 7,6 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirilirken Fransa'dan 6,3 milyar dolar değerinde ithalat yapıldı. Fransa, 2019 yılında Türkiye'nin en çok ticaret yaptığı 7. ülke oldu.

İHRACAT VE İTHALATTA HANGİ ÜRÜNLER BAŞTA GELİYOR?

Dışişleri Bakanlığı'na göre Türkiye'nin Fransa'ya sattığı başlıca ürünler şu şekilde: Otomobil sanayi ürünleri, hazır giyim, otomobil yan sanayi ürünleri, elektrikli ev aletleri, genel kullanıma yönelik makine ve cihazlar, tekstil endüstrisi ürünleri ve elektrikli cihazlar.

Türkiye'nin Fransa'dan ithal ettiği ürünler ise şöyle: Uçak ve uzay endüstri ürünleri, otomobil (yan) sanayi ürünleri, genel kullanıma yönelik makine ve cihazlar, temel kimyasal, azotlu, plastik ve sentetik kauçuk ürünler.

TÜRKİYE'DE 1524 FRANSA SERMAYALİ ŞİRKET VAR

Türkiye'de 1.524 Fransa sermayeli şirket faaliyet gösteriyor. Merkez Bankası verilerine göre 2002-2018 döneminde Fransa sermayeli firmalar tarafından gerçekleştirilen doğrudan yatırımların toplamı 7,2 milyar dolar oldu.Aynı dönemde Türkiye sermayeli firmaların Fransa'ya gerçekleştirdiği doğrudan yatırımların toplamı ise 235 milyon dolar olarak hayata geçti.

2019 yılında Türkiye'yi 875 bin 957 Fransız turist ziyaret etti.

Karşılıklı boykot uygulayan Türkiye ve Fransa'nın ekonomik ilişkileri ne boyutta? Dikkat çeken rakamlar

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