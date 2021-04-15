Kars'ta son 1 ayda, aranan 66 kişi yakalandı
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Kars'ta son 1 ayda, aranan 66 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kars'ta son 1 ayda, aranan 66 kişi yakalandı

KARS'ta son 1 ayda çeşitli suçlardan aranan 66 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

KARS'ta son 1 ayda çeşitli suçlardan aranan 66 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden 34'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, 15 Mart- 15 Nisan arasında çeşitli mahkemelerce haklarında arama kararı çıkarılan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalarda aralarında 'Yakın akrabayı öldürme' suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan K.V., 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan S.Ç., 'Yaralama' suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan R.İ. ve 'Hırsızlık' suçundan 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan V.A.'nın da bulunduğu il içinde 39, il dışında 27 şahıs olmak üzere toplam 66 kişi yakalandı. Şüphelilerden 34'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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