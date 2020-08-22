Kars'ta salgınla mücadele mahalle denetim ekipleri kuruldu
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Kars'ta salgınla mücadele mahalle denetim ekipleri kuruldu

Kars'ta, Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında il ve ilçe salgın denetim merkezi ile mahalle denetim ekipleri kuruldu.

Kars'ta salgınla mücadele mahalle denetim ekipleri kuruldu
22.08.2020 09:44 | Son Güncelleme: 22.08.2020 09:48

Kars'ta, Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında il ve ilçe salgın denetim merkezi ile mahalle denetim ekipleri kuruldu.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eşgüdümünü ve yönetimini sağlamak üzere İl merkezinde Valilik, ilçelerde Kaymakamlıklar bünyesinde Salgın Denetim Merkezleri kurularak çalışmalara başlandı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında İş Yeri Denetim Ekiplerinde görevlendirilen personel, İl ve İlçe Salgın Denetim Merkezi bünyesinde çalışmalarına devam edecek.

Berber-kuaför-güzellik merkezleri, AVM'ler pazar yerleri-sosyete pazarları, kahvehane-kıraathaneler, hamam-sauna-buhar odaları-jakuzi-kaplıca ve kapalı yüzme havuzları, lokanta-restoran-kafe, spor merkezleri-tesisleri, sahil bantları-park-piknik alanları-mesire yerleri, konaklama tesisleri, çay bahçeleri, düğün ve nikah salonları, sinema-tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklar, ganyan bayileri, halı sahalar, bilardo salonları, dernek lokalleri, internet kafe-salon ve elektronik oyun yerlerinin denetimi, İl ve İlçe Salgın Denetim Merkezinde Kovid-19 salgını süresince görevlendirilen personel tarafından denetlenecek.

Ticari taksiler, şehir içi-şehirlerarası toplu ulaşım araçlarının denetimi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Kars'ta bulunan camilerin denetimi ise İl Müftülüğü personeli tarafından yapılacak.

Ayrıca Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan İl ve İlçe Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturuldu.

Kovid19 kapsamında alınan önlemlere veya belirlenen kurallara aykırı durumlarla karşılaşan vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı "Hayat Eve Sığar (HES)" uygulaması üzerinden ya da 112, 155, 156 çağrı numaraları üzerinden il ve ilçe Salgın Denetim Merkezlerine ihbar ve şikayette bulunabilecekler. - KARS

Kaynak: İHA

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