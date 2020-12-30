Kars'ta Kovid-19 kurallarını ihlal ederek okey oynayanlara ceza
30.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:50
Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak araç kiralama ofisinde okey oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi.
Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak araç kiralama ofisinde okey oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi.
Atatürk Caddesi'nde araç kiralama ofisinin kahvehaneye dönüştürülerek okey oynatıldığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.
Polis ekipleri, Kovid-19 kurallarını ihlal ederek burada okey oynayan kişileri suçüstü yakaladı.
Ekipler, 8 kişi ile 1 işletmeciye 28 bin 350 lira ceza kesti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik