Çocukların kızak keyfi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Çocukların kızak keyfi

04.12.2020 18:25 | Son Güncelleme: 04.12.2020 19:13

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar yağışının ardından bir araya gelen çocuklar kızakla kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar yağışının ardından bir araya gelen çocuklar kızakla kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyünde iki gündür aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla bölge beyaza bürünürken çocuklar da karı sevinçle karşıladı.

Köyde bir araya gelen çocuklar daha önce belirledikleri rampa yolda kızak kaymanın keyfini ve mutluluğunu yaşıyor.

Çocuklardan Zafer Daşdemir, AA muhabirine, kar yağışına sevindiklerini ifade ederek, "Kızakla kayıyoruz çok güzel oluyor, yaz ayından beri bu anı bekliyorduk. Okullar tatil olduğu için bunu fırsat bildik. Canlı derslerimizi bitirdikten sonra buraya gelip, arkadaşlarla kızak keyfi yapıyoruz." dedi.

Kızak kayan Uras Daşdemir arkadaşlarıyla güzel zaman geçirdiklerini belirterek, "Canlı derslerimizi bitirip, hemen buraya geliyoruz burası çok güzel akşama kadar kızak kayıyoruz." diye konuştu.

Çocukların kızak keyfi
Çocukların kızak keyfi
Çocukların kızak keyfi
Çocukların kızak keyfi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

İlgili Haberler

Çıldır Gölü'nde masalsı atlı kızak gezintileri başladı
Çıldır Gölü'nde masalsı atlı kızak gezintileri başladı
Son dakika haberleri | Çıldır Gölü'nde kızak sezonu başladı
Son dakika haberleri | Çıldır Gölü'nde kızak sezonu başladı
Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kara kış yaşanırken, Bodrum sahillerinde deniz keyfi yapılıyor
Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kara kış yaşanırken, Bodrum sahillerinde deniz keyfi yapılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Caner Cindoruk Emel Müftüoğlu
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Uefa Şehit Antalya Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çocukların kızak keyfi - Kars
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 19:13:06. #1.14#
title