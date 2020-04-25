Kars'ta 1 köyde daha karantina kaldırıldı Kars'ta 1 daha önce karantinaya alınan köylerde karantina uygulaması tek tek kaldırılıyor.

Kars'ta 1 daha önce karantinaya alınan köylerde karantina uygulaması tek tek kaldırılıyor. Kentte son olarak Tükmeşen Köyü'nde karantina uygulaması sona erdi.

Kars'ın Digor İlçesi'ne bağlı Türkmeşen Köyü'nde corona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında karantina uygulanan Digor ilçesi Türkmeşen köyünde karantina uygulamasının kaldırılması kararlaştırılmıştır" denildi. - KARS

Kaynak: İHA