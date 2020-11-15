Kars Şeker Fabrikası'nda 63 ton pancar işlenecek

Kars Şeker Fabrikası'nda 63 ton pancar işlenecek Kars Şeker Fabrikası'nda 27. dönem pancar kampanyası törenle başladı Kars Şeker Fabrikası'nda 2020-2021 sezonunda yaklaşık 63 ton pancar işlenecek.

Kars Şeker Fabrikası'nda 63 ton pancar işlenecek

Kars Şeker Fabrikası'nda 27. dönem pancar kampanyası törenle başladı

KARS - Kars Şeker Fabrikası'nda 2020-2021 sezonunda yaklaşık 63 ton pancar işlenecek.

Kars Şeker Fabrikası'nda 27. dönem pancar kampanyası düzenlenen törenle başladı. Fabrika sahasında düzenlenen törene Kars Milletvekili ve 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Şeker Fabrikası Müdürü Ayhan Babacan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve fabrika çalışanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Şeker Fabrikası Müdürü Ayhan Babacan yaptı. Babacan, "Bu seneki kampanya döneminde 63 bin bedeli ödenen pancar olacak ve 60 bin ton işlenen pancarla 9 bin ton kristal şeker üretilecektir. Kampanyamızda yan ürün olarak yaklaşık 19 bin ton küspe ve 2 bin 500 ton civarında melas elde edilecektir. Kampanyamız 35 gün sürecek. Bu sene bir dönüm noktası olacak Kars için, Şeker Fabrikasının tekrar eski güzel günlerine kavuşma noktası olacak. Çünkü bu sene Genel Müdürümüz Mücahit Alkan'ın doğuda başlatmış olduğu yüzde 10 pancar parası teşviki sayesinde çiftçimiz daha çok pancar ekmiş ve geçen senenin iki katına üretim çıkmıştır. Çiftçimizin yüzü gülmüştür ve seneye üretilen pancar miktarının tekrar iki katına çıkması yani 150 bin ton pancar üretimini hedeflemekteyiz. Ayrıca bu sene DAP tarafından tedarik edilip fabrikamıza hibe edilen 10 adet tek sıralı, 13 adette çift sıralı pancar söküm makinalarının bölgelerimize dağıtımını sağlayarak çiftçilerimize destek olup pancar ekiminin daha fazla olması yolunda gerekli çalışmaları yaparak Türk şeker çiftçimizin daima yanında olmaktadır. Kampanyamızın arıtımında kullanılan kireç sütü için bugünkü kireç ocağı ateşleme töreninin hayırlı ve uğurlu olmasını, kazasız belasız verimli bir kampanya olmasını diliyorum" dedi.

"Biz ölümüne bu fabrikanın ayakta kalabilmesi için mücadele ettik"

Daha sonra söz alan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmemesi için çok mücadele verdiklerini söyledi. Kılıç, "Şeker fabrikalarının bir takım sebeplerden özelleştirme süreçlerinde biz Kars Şeker Fabrikası'nın ayakta kalması için tabiri caize canımızı dişimize taktık. Yıllarca bunun mücadelesini verdik. Bu mücadele zordu. Sebebi şuydu. Bölgenin alışkanlıkları, kültürü ve şekere olan, şeker pancarına ilave bir desteğin olmaması sebebiyle yavaş yavaş insanımız şeker pancarı ekimini azaltmıştı. ve biz burada 7 gün kampanya yaptığımız günleri hatırlıyorum. Sizin 7 gün kampanya yapabildiğiniz zamanlarda şeker fabrikasının biran önce özelleşmesiyle alakalı bir baskı vardı. Siyasete baskı vardı, hükümete baskı vardı. Ama biz 2011'den sonra ölümüne bu fabrikanın ayakta kalabilmesi için mücadele ettik. Şükürler olsun haksız olmadığımızı şimdi bugün öğrendiğim rakamlardan 65 bin tonlara yaklaşan, 9 bin ton şeker, 2 bin 500 ton melas ve bizim için 20 bin tona yakın buradan küspe elde edeceğiz" diye konuştu.

"9,5 yıldır fabrikamızın gelişerek ayakta kalabilmesi adına gayret sarf ediyoruz"

65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan Kars Milletvekili Ahmet Arslan ise, "Biz 2011'de fabrikada işçi arkadaşlarımızı ziyaret ederken herkesin söylediği şuydu; 'Kars'ın bütün fabrikaları geçmişte kapatılmış ya da birilerine verilmiş, birileri onları işletmek yerine arazilerini başka türlü değerlendirmiş, dolayısıyla istihdam ortamı, istihdam imkanını ortadan kaldırmış. Bir tek istihdamı sağlayan bu fabrika var. Bunun hayatta kalması lazım' demişlerdi. Memnuniyetle 9,5 yıldır fabrikamızın gelişerek ayakta kalabilmesi adına gayret sarf ediyoruz. ve karşılığını aldığımızı da görüyoruz. Geçen sene özel şartlardan kaynaklı üretim veya buradaki rekolte düşmüş olsa da bu sene 63 bin ton rakamı çok çok önemli, müdürüm iki kata çıkaracağız dedi ama 150 bin ton dedi önümüzdeki yıl, bu aslında 2,5 kat. Çok değerli bir rakam ve inşallah ondan sonra da bunun artarak gelişmesi lazım. Bu konuda Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemizin kalkınması adına götürdüğümüz her konuya sonuna kadar dikkatle dinleyip yerine getirilmesi adına talimat veriyor. Teşekkürlerimizi, şükranlarımızı arz etmek isteriz. Bakanlarımızda bir çok tasarrufta bulunulmasına rağmen özellikle Kars Şeker Fabrikası'nın ayakta kalması, hatta daha fazla üretim yapabilmesi adına kararlar aldılar. Onlara da müteşekkiriz. Bugün de değerli bir dostum, önceden tanıştığımız Mücahit Alkan, son dönemlerde genel müdür olarak farklı bir bakış açısıyla ne kadar şeker pancarı ekilir, o kadar şeker üretiriz. O kadar yerli ve milli olarak bu sektöre katkı veririz bakış açısıyla bakan bir arkadaşımız, kota uygulamaktan tam tersine bir sürece geldik. Kars Şeker Fabrikası, Ağrı Şeker Fabrikası ve Erciş Şeker Fabrikası'nın yüzde 10 ilave ödeme yapılmak şekliyle özellikle ekime teşvik etmesi çok kıymetli, inşallah bundan sonra da bu önümüzdeki yıl 150 bin, bir sonraki yıl rekor kırarak onun da üzerine çıkacak. Bunu memnuniyetle vurgulamak isterim" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından dua edilerek kireç ocağı ateşlendi. Kars Şeker Fabrikası'nda 2020-2021 kampanya döneminde 63 ton pancar işlenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU