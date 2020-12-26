Karlıova buz tuttu
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Karlıova buz tuttu

26.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:00

Karlıova buz tuttu Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçesi olan Karlıova'da hava sıcaklığı gece eksi 20'lere düştü, her yer buz tuttu.

Karlıova buz tuttu

BİNGÖL - Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçesi olan Karlıova'da hava sıcaklığı gece eksi 20'lere düştü, her yer buz tuttu.

Yılın 6 ayını kar altında geçiren Karlıova ilçesinde, hava sıcaklıkları gece eksi 20, gündüz ise eksi 12'lere kadar düştü. İlçedeki evlerin ve işyerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken, çeşme ve araç camları da soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Kapısının önündeki aracının camlarının buz tuttuğunu belirten ilçe sakinlerinden Sait Oral, "Bu sene fazla kar olmadığından dolayı çok aşırı soğuklar var. Hava geceleri eksi 20'lere kadar gidiyor. Biz de sabah erkenden kalkıp araçlarımızı temizlemeye ve ısıtmaya çalışıyoruz" dedi.

Karlıova buz tuttu
Karlıova buz tuttu
Karlıova buz tuttu
Karlıova buz tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN TURHAN

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