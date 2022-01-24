Karla mücadelede zorlu mesai devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karla mücadelede zorlu mesai devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kangal'da sağlık ekiplerinin kar ve tipi nedeniyle ulaşamadığı hastaya iş makinelerinin çalışmasıyla ulaşıldı.

KANGAL, SİVAS (İHA) - Kangal'da sağlık ekiplerinin kar ve tipi nedeniyle ulaşamadığı hastaya iş makinelerinin çalışmasıyla ulaşıldı.

Sivas'ın Kangal ilçesi Sarıpınar köyünde yaşayan 20 yaşındaki Berna Yıldırım kronik hastalığı nedeniyle rahatsızlandı. Ailesi, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarı alan sağlık ekipleri köy yolunun kar nedeniyle kapanması nedeniyle hastaya ulaşamadı. Kangal İlçe Özel İdare ekiplerinin yol açma çalışmasının ardından hastaya ulaşılarak, İlçe Devlet Hastanesine ulaştırıldı. - SİVAS

Karla mücadelede zorlu mesai devam ediyor

Karla mücadelede zorlu mesai devam ediyor

Karla mücadelede zorlu mesai devam ediyor

Karla mücadelede zorlu mesai devam ediyor

Karla mücadelede zorlu mesai devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kangal, kar, Genel, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title