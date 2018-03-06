Karı-koca 100'den Fazla Kişiyi Telefon Satma Bahanesiyle Dolandırdı

Samsun'da karı-koca, sosyal medya hesapları üzerinden telefon satma bahanesiyle 100'den fazla kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla polisin takibi sonucu yakaladı.

Samsun'un Vezirköprü ilçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir sosyal paylaşım sitesinden satılık cep telefonu ilanı vererek ücretlerini alıp telefonları sahiplerine göndermedikleri, 100'den fazla kişiyi bu yöntemle dolandırıp haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen Suat B. (39) ve eşi Zeynep B.(32) polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekiplerinin takibi sonucu Sakarya'nın Karasu ilçesindeki evlerinde yakalanan Suat B. ve Zeynep B., Samsun'a getirildi.

Gözaltına alınan karı-koca ile birlikte olayda kullandıkları değerlendirilen 1 adet laptop bilgisayar, 2 adet tablet, 4 adet cep telefonu, 8 adet sim kart ve 10 adet sim kart yuvası ele geçirildi. Yapılan araştırma sonucu Suat B.'nin 139, Zeynep B.'nin ise 54 ayrı suçtan haklarında yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan Suat B. ve Zeynep B., Vezirköprü Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN