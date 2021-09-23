Son dakika gündem: Kargosu geç geldi diye kuryeyi yumruklayarak ölümüne neden olan sanığa 12 yıl hapis istemi

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Tayfun Şahin, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı. Sanık Tayfun Şahin duruşmada "Ben sadece maktulü sol elimle itekledim. Benim itmem sonucu yere düşmemiştir, kendiliğinden yere düşmüştür. Kendisi kilitlenerek düşmüştür. Avucumla camiden su taşıyıp getirip verdim, ellerimle dişlerimi açtım. İteklediğimi kabul ediyorum ancak vurmadım. Tahliyemi isterim" dedi.

"ÇEVRESİNDE VE MÜŞTERİLERİNCE ÇOK SEVİLEN BİR KİŞİYDİ"

Maktul Mehmet Ali İbin'in çalıştığı acentenin sahibi olan Gökmen Güzel, duruşmada tanık olarak dinlendi. Güzel, İbin'in 6 ay kadar yanında çalıştığını ve olay günü 189 adet kargoyla dağıtıma çıktığını belirterek "Saat 11.00 sıralarında şoför bana bilgi verdi. Yaralama olduğunu, Mehmet Ali'yi hastaneye kaldırdıklarını söyledi. Şoförün bildirdiği hastaneye gittim. Maktul yaklaşık 10 senedir kargo sektöründe çalışmaktadır. Çevresinde ve müşterilerince çok sevilen bir kişiydi. İş ahlakı ve etiği üzerine örnek gösterilebilecek bir kişiydi. İş arkadaşları tarafından sevilen, yapıcı ve agresif olmayan bir kişiydi" ifadelerini kullandı. Müşteki avukatı İbrahim Metinoğlu, kargonun ulaşımı esnasında gecikme olmadığını vurguladı.

SAVCI HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAMASINI İSTEDİ

"BEN MASUMUM"

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

İDDİANAMEDEN

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri