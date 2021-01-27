"Kargo almaya gelen 3 kişiden biri müşterimiz oluyor"
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"Kargo almaya gelen 3 kişiden biri müşterimiz oluyor"

27.01.2021 11:45 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:48

Yurtiçi Kargo'nun geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği ve pandemi döneminde esnafın ek gelir kazanmasını sağlayan YK Plus Teslim Noktası proje, müşteri memnuniyetinin artmasına da katkı sağladı.

Yurtiçi Kargo'nun geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği ve pandemi döneminde esnafın ek gelir kazanmasını sağlayan YK Plus Teslim Noktası proje, müşteri memnuniyetinin artmasına da katkı sağladı. İstanbul'da çiçekçilik yapan ve YK Plus Teslim Noktası olarak hizmet vermeye başlayan Metin Arkan, "Geçtiğimiz yıl ekim ayında sisteme dahil oldum ve ayda ortalama 200 kargo teslim ettim. Kargo almak için gelen 3 kişiden biri, daha sonra çiçek almak için dönüyor" dedi.

Yurtiçi Kargo 2020 yılının ikinci yarısında hayata geçirdiği YK Plus projesi ile mahalle esnafına da yeni bir gelir fırsatı sundu. E-ticaret kullanıcılarının kargolarını alabilecekleri birer teslim noktası olan esnaflar, dağıttıkları kargo başına gelir elde ederken müşteriler de kargolarını evde beklemek yerine anlaşmalı esnaf noktalarından almaya başladı. Türkiye'nin tüm illerinde uygulanmaya başlayan ve bin 200'den fazla esnafa ulaşılan uygulamada teslim noktası sayısı 3 bine yaklaştı. E-ticaret sitelerinden alışveriş yaparak bu noktalardan kargolarını alan kişi sayısı ise 130 bini buldu.

"FATURALARIMI YK PLUS'TAN KAZANDIĞIMLA ÖDÜYORUM"

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde çiçekçilik yapan ve YK Plus Teslim Noktası olarak hizmet vermeye başlayan Metin Arkan, kargo almak için gelen 3 kişiden birinin daha sonra çiçek almak için döndüğünü söyledi. Geçtiğimiz yıl ekim ayında sisteme dahil olduğunu ve ayda ortalama 200 kargo teslim ettiğini anlatan Metin Arkan, dükkana gelen faturaları YK Plus'tan elde ettiği gelirle ödediğini dile getirdi.

Esnaf arkadaşının tavsiyesi sonrasında sisteme girmek için başvuruda bulunduğunu ve akıllı telefon üzerinden tüm işlemleri kolaylıkla gerçekleştirdiğini belirten Metin Arkan uygulamanın işleyişini şöyle anlattı:

"E-ticaret kullanıcıları yaptıkları alışveriş sonrasında teslimat seçenekleri arasından seçim yapıyorlar. Adrese teslim seçeneği yerine Teslim Noktası seçeneğini seçen kullanıcılar esnaf noktaları arasından bir seçim yapıyorlar. Kendilerine en yakın esnaf noktalarını sistemden görerek seçtikten sonra kargo bize ulaştığında kullanıcılara SMS ile bilgilendirme yapılıyor. Bu bilgilendirme sonrasına hafta sonu dahil kapanışımıza kadar gelerek kargolarını gelen SMS'te yer alan kod ile teslim alıyorlar. Kargolarını evde bekleyemeyecek olan özellikle çalışan müşterilerimiz bu uygulamadan oldukça memnunlar."


'Kargo almaya gelen 3 kişiden biri müşterimiz oluyor'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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