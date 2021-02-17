Kardeş Eli Derneği, Regaip Kandili'nde dünyanın çeşitli yerlerinde yetim sofrası kuracak

Kardeş Eli Derneğinin, Regaip Kandili'nin idrak edileceği yarın dünyanın çeşitli bölgelerinde yetim sofrası kuracağı belirtildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde yetimler unutulmadı.

Yardımseverlerin desteğiyle Türkiye, Yemen, Gazze, Kudüs, Suriye, Uganda, Çad, Gana, Nijerya, Somali, Mali, Etiyopya, Zimbabwe, Tanzanya, Sri Lanka ve Bangladeş'teki yetimhanelerde yetim ve ihtiyaç sahipleri için yetim sofrası kurulacak.

Dünyanın farklı yerlerinde yoksulluk ve çaresizlikle mücadele eden kimsesiz çocuklarla kurulan sofralarda bir araya gelinerek yüzlerinin güldürülmesi amaçlanıyor.

Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece olarak idrak edilen Regaip Kandili'nde düzenlenecek olan yetim sofrasına katkıda bulunmak isteyenler "https://www.kardeseli.org.tr/tr" web sitesi üzerinden ya da "444 44 46" numaralı telefonla iletişime geçebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara