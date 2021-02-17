Kardeş Eli Derneği, Regaip Kandili'nde dünyanın çeşitli yerlerinde yetim sofrası kuracak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kardeş Eli Derneği, Regaip Kandili'nde dünyanın çeşitli yerlerinde yetim sofrası kuracak

17.02.2021 13:31 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:34
Kardeş Eli Derneği, Regaip Kandili'nde dünyanın çeşitli yerlerinde yetim sofrası kuracak

Kardeş Eli Derneğinin, Regaip Kandili'nin idrak edileceği yarın dünyanın çeşitli bölgelerinde yetim sofrası kuracağı belirtildi.

Kardeş Eli Derneğinin, Regaip Kandili'nin idrak edileceği yarın dünyanın çeşitli bölgelerinde yetim sofrası kuracağı belirtildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde yetimler unutulmadı.

Yardımseverlerin desteğiyle Türkiye, Yemen, Gazze, Kudüs, Suriye, Uganda, Çad, Gana, Nijerya, Somali, Mali, Etiyopya, Zimbabwe, Tanzanya, Sri Lanka ve Bangladeş'teki yetimhanelerde yetim ve ihtiyaç sahipleri için yetim sofrası kurulacak.

Dünyanın farklı yerlerinde yoksulluk ve çaresizlikle mücadele eden kimsesiz çocuklarla kurulan sofralarda bir araya gelinerek yüzlerinin güldürülmesi amaçlanıyor.

Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece olarak idrak edilen Regaip Kandili'nde düzenlenecek olan yetim sofrasına katkıda bulunmak isteyenler "https://www.kardeseli.org.tr/tr" web sitesi üzerinden ya da "444 44 46" numaralı telefonla iletişime geçebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Ömer Çelik Özlem Zengin Osman Kavala Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Buse Varol Hande Erçel Meryem Uzerli Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal Aykut Kocaman Nihat Özdemir Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Tbmm Milli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kardeş Eli Derneği, Regaip Kandili'nde dünyanın çeşitli yerlerinde yetim sofrası kuracak - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 13:56:23. #1.15#
title