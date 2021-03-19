Karda mahsur kalan öğrenci servisi kurtarıldı
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Karda mahsur kalan öğrenci servisi kurtarıldı

19.03.2021 15:56 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:05
Karda mahsur kalan öğrenci servisi kurtarıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenci servisi Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından saplandığı yerden kurtarıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenci servisi Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından saplandığı yerden kurtarıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yaklaşık 32 santimetreye kadar yükseldiği ilçenin Mahmutlar Mahallesi'nde bir öğrenci servisi de kara saplanarak yolda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, aracı saplandığı yerden çıkardı. Ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor. - MANİSA

Karda mahsur kalan öğrenci servisi kurtarıldı
Karda mahsur kalan öğrenci servisi kurtarıldı
Karda mahsur kalan öğrenci servisi kurtarıldı
Karda mahsur kalan öğrenci servisi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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