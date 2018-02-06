Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Metris-Gaziosmanpaşa kavşakları Karadeniz Mahallesi mevkisindeki 200 metrelik kesimde araç üst geçidi orta ayak imalatı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun her iki yönünde birer şeridi trafiğe kapatıldı, ulaşıma diğer şeritlerden (3'er şerit) izin veriliyor.

Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun Pozantı Güney-Tekir kavşakları 9-10. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun-Karapürçek kavşakları 0-2. kilometrelerinde görüntü bariyeri çalışması nedeniyle Samsun-Karapürçek kavşakları istikametinde sağdan 2 şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım soldaki 2 şeritten kontrollü sağlanıyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 38. kilometresindeki Erkmen Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Afyonkarahisar Belediyesine ait toplayıcı yoldan izin veriliyor.

Gazipaşa-Anamur yolunun 18-19. kilometrelerinde (Melleç-Bademiçi mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle bugün 11.00-15.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.