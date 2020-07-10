Karar sonrasında Ayasofya'da namaz kıldı Karar sonrasında Ayasofya'da namaz kıldı Danıştayın kararının ardından Ayasofya'ya gelen bazı vatandaşlar dualar ederek, Türk Bayrağı açtı.

Karar sonrasında Ayasofya'da namaz kıldı

İSTANBUL - Danıştayın kararının ardından Ayasofya'ya gelen bazı vatandaşlar dualar ederek, Türk Bayrağı açtı.

Danıştay 10. Dairesi İstanbul'un simgeleri arasında yer alan Ayasofya'yı müze yapan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Yerli ve yabancı turistlerin Ayasofya'yı ziyaret ederek içinde fotoğraf çektiği görüldü. Ayasofya'da dua eden bazı vatandaşlar Türk Bayrağı açarken, bir vatandaşın ise Ayasofya'nın önünde namaz kıldığı görüldü.

Kaynak: İHA