Karapınar'daki üniversite öğrencileri Konya'yı gezdi

KONYA (AA) - Karapınar Yeşilay Şubesi tarafından Selçuk Üniversitesi Aydoğanlar MYO eğitim gören öğrencilere Konya gezisi gezi düzenlendi.

Öğrencileri Panorama Konya Müzesi, Konya Şehitliği Müzesi, Mevlana Müzesi, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu ve Kelebekler Vadisini gezdiler.

Gezi sonrası öğrenciler, Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezinde düzenlenen Gikat Liderlik ve Gelişim Zirvesine katıldı.

Yeşilay Karapınar Şube Başkanı Erhan Uysal yaptığı açıklamada, "Gezimizde bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Faklı illerden gelen öğrencilere çevremizi tanıttığımız gibi Yeşilay olarak onlarında her daim yanlarında olduğumuz gösteriyoruz." dedi.

Etkinliğe, Okul Müdür Yardımcısı Öğretim Gör. Sertaç Arı, Öğretim Görevlisi Mustafa Darakçıoğlu, Konya Yeşilay Şube Başkanı Dr. Zeliha Üstün Argon, Karapınar Yeşilay Şube Başkanı Erhan Uysal, Yeşilay Halkla İlişkiler Sorumluları Halenur Işık ve Gamze Yekebaş katıldı.