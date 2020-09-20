Karantinada olması gereken aile çocuk parkında yakalandı Kırklareli'nin Vize ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu için karantinada olması gereken aile çocuk parkında yakalandı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu için karantinada olması gereken aile çocuk parkında yakalandı. Kıyıköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, izolasyonda olması gereken A.Ç, E.A.Ç. ve E.Ç'yi kontrol etmek amacıyla ikametlerine gitti. Ekipler, evlerinde bulunamayan ailenin çocuk parkında olduğunu tespit etti. A.Ç. ve ailesi hakkında karantina tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı. Aile evlerine götürüldü. Kaynak: AA