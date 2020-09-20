Karantinada olması gereken aile çocuk parkında yakalandı
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Karantinada olması gereken aile çocuk parkında yakalandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu için karantinada olması gereken aile çocuk parkında yakalandı.

Karantinada olması gereken aile çocuk parkında yakalandı
20.09.2020 12:07 | Son Güncelleme: 20.09.2020 12:11

Kırklareli'nin Vize ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu için karantinada olması gereken aile çocuk parkında yakalandı.

Kıyıköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, izolasyonda olması gereken A.Ç, E.A.Ç. ve E.Ç'yi kontrol etmek amacıyla ikametlerine gitti.

Ekipler, evlerinde bulunamayan ailenin çocuk parkında olduğunu tespit etti.

A.Ç. ve ailesi hakkında karantina tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı. Aile evlerine götürüldü.

Kaynak: AA

AA Editörü - Ufuk Ertop
Ufuk Ertop
AA Editörü
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