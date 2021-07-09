Karaman DKKY Birlik Başkanı Yücel Yaman güven tazeledi
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Karaman DKKY Birlik Başkanı Yücel Yaman güven tazeledi

Karaman DKKY Birlik Başkanı Yücel Yaman güven tazeledi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Genel Kurulu yapıldı.

Karaman Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Genel Kurulu yapıldı.

Bir düğün salonunda ek liste olarak seçimi Mevcut Başkan Yücel Yaman ve listesi kazanarak güven tazeledi.

Seçim sonrası bir konuşma yapan Başkan Yaman kendisini destekleyen çiftçilere teşekkür etti.

Karaman'ın küçükbaş hayvan üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Yaman, şunları kaydetti.

" Maalesef geçmişte ilimizdeki hayvan sayılarında ciddi azalmalar yaşanmış. Bu güne gelindiğinde sayımız hızla artmakta. Bununla birlikte üreticilerimiz artık kabuğunu kırarak hem devlet imkanlarından hem de kendi oluşturduğu enerjiden yeterince faydalanmaktadırlar. Biz birlik olarak üreticilerimizin önünü açacak projeler hayata geçirmeye çalışıyoruz. Böylece imkanlardan üreticimizin maksimum seviyede faydalanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi aynı heyecanla bundan sonrada devam edecektir. Bu süreçte bize destek olan tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum. Hepimiz için, memleketimiz için, en iyisini, en güzelini temenni ediyor, birlikte azimle çalışmaya devam diyorum."

Toplantıya Karaman Tarım ve Orman İl Müdürü Yusuf Şahinbaş, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Öngay, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Süleyman Selim Akkuş, Karaman Ticaret Borsası Başkanı Ekrem Çavaş, İl Genel Meclisi Üyeleri ve çok sayıda STK temsilcileri ile birliğe bağlı üyeler katıldı.

Karaman DKKY Birlik Başkanı Yücel Yaman güven tazeledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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