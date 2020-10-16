Seyir halindeki otomobil yandı
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Seyir halindeki otomobil yandı

16.10.2020 01:33 | Son Güncelleme: 16.10.2020 01:56

Karaman'da seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.

Karaman'da seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.

Halil Doğan idaresindeki 70 BJ 819 plakalı otomobilin motor bölümünde Karaman-Mersin kara yolunun ikinci kilometresinde yangın başladı.

Motordan dumanlar yükseldiğini gören sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Seyir halindeki otomobil yandı
Seyir halindeki otomobil yandı
Seyir halindeki otomobil yandı
Seyir halindeki otomobil yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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