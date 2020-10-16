Seyir halindeki otomobil yandı
16.10.2020 01:33 | Son Güncelleme: 16.10.2020 01:56
Karaman'da seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.
Karaman'da seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.
Halil Doğan idaresindeki 70 BJ 819 plakalı otomobilin motor bölümünde Karaman-Mersin kara yolunun ikinci kilometresinde yangın başladı.
Motordan dumanlar yükseldiğini gören sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal