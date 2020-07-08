Karaman'da Kırmahalle Şehir Mezarlığına 500 kara selvi ağacı dikildi Karaman Belediyesi yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları kapsamında şehir mezarlığına 500 kara selvi ağacı dikildi.

Karaman Belediyesi yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları kapsamında şehir mezarlığına 500 kara selvi ağacı dikildi.

Karaman Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra yeşillendirme ve peyzaj düzenleme çalışmalarına ara vermeden devam ettiği belirtildi.

Ekiplerin, Kırmahalle Şehir Mezarlığında yaptığı çalışmada, mezarlık içerisindeki yol kenarlarına 500 kara selvi ağacının dikiminin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Dikilen kara selvi ağaçlarıyla birlikte şehir mezarlığı daha görsel ve düzenli bir hale getirildi. Kara selvi ağacı dikimi Karaman'daki tüm mezarlıklarda uygulanacak." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA