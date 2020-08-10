Karakol komutanı başçavuş Kaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karakol komutanı başçavuş Kaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 17 Temmuz 2020 Cuma günü geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan İlçe Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Kurtuluş Kaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Karakol komutanı başçavuş Kaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
10.08.2020 10:19 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:23

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 17 Temmuz 2020 Cuma günü geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan İlçe Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Kurtuluş Kaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza; 17 Temmuz 2020 Cuma günü gece 01;50 sıralarında D-817 karayolunda meydana geldi. Kullandığı hususi otomobiliyle Dörtyol istikametinden Erzin yönüne gitmekte olan 48 yaşındaki İlçe Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Kurtuluş Kaya'nın aracına aynı istikamette seyreden TIR'ın arkadan çarpması sonucu otomobil ile birlikte yaklaşık 50 metre sürüklenerek şarampole savrulması sonucu yaralandıı.

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralan İlçe Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Kurtuluş Kaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. - HATAY

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Sağlık
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti Spor
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor Magazin
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı Dünya
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor Magazin
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Annelerini kurtaran çocuklar aile faciasını engelledi
Annelerini kurtaran çocuklar aile faciasını engelledi
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 arttı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 arttı
Tarihi zirveleri gören dolar, yeni haftaya 7,30'un üzerinde başladı
Tarihi zirveleri gören dolar, yeni haftaya 7,30'un üzerinde başladı
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyasında 80 milyon TL bağış toplandı
Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" kampanyasında 80 milyon TL bağış toplandı
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
İki aile, 'vişne şurubundan çıkan duman' nedeniyle sokak ortasında kavga ettiler
İki aile, 'vişne şurubundan çıkan duman' nedeniyle sokak ortasında kavga ettiler
Son Dakika: Liselere Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Son Dakika: Liselere Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Coşkun Sabah Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Yılmaz Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Daha Fazla Bursa Otobüs Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Karakol komutanı başçavuş Kaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 10:51:47. #1.14#
title