Karadenizli Balıkçılar Umutlarını Gelecek Sezona Bağladı

Karadenizli balıkçılar, deniz suyu sıcakları ve yeterince av yapılamaması nedeniyle sezonun iyi geçmediğini ancak gelecek sezondan umutlu olduklarını belirtti.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon hamsinin Türk karasularını erken terk etmesi nedeniyle istediği avı yapamayan balıkçının sanayide kullanılan çaça balığına yöneldiğini söyledi.

Malkoç, deniz suyu sıcakları ve yeterince av yapılamaması nedeniyle ortalama avlanan 400 bin ton hamsinin 200 bin tona gerilediği söyledi. Yıllık ortalama 650 bin ton balık avladıklarını ifade eden Malkoç, bu rakamların iklimsel nedenlerle değişebildiğine dikkati çekti.

Denizlerdeki kirlilikle ilgili önlem alınması gerektiğini, bu noktada akademisyenlere görev düştüğünü dile getiren Malkoç, son 10 yıldır balıkçıların altın yılını yaşadığını ancak deniz suyu sıcaklıkları nedeniyle sorunlar oluştuğunu vurguladı.

Avlanan balık boylarında ülkeler arasında standardın olmadığını, bu durumun da kendilerini olumsuz etkilediğini ifade eden Malkoç, "Şu an hamsi Gürcistan'dan geliyor. Bizdeki hamsi ufak, 9 santimetreye girmediği için balıkçılar tutmuyor. Bizde tutulmayan hamsi Hopa'dan diğer tarafa geçince serbest. Böyle bir kader var. Bu sene deniz suyu sıcak oldu. Geçen sene mayıs ayında kar yağdı deniz suyu çok geç soğudu. Balıklar havyarını çok geç döktü. 10 senede bir böyle olabilir. Bu hep denizlerde böyle sıkıntı var anlamına gelmez. Bir daha ki sene daha farklı olur." diye konuştu.

Malkoç, şu an düzenli olarak Gürcistan'dan hamsi geldiğini, kilosunun ise 10 liradan satıldığını belirtti.

Yaklaşık 25 yıldır Samsun'da balıkçılık yapan Yaşar Köse ise havaların kötü gitmesiyle sezonun kötü geçtiğini söyledi. Köse, bu sezonun deniz suyu sıcaklığı nedeniyle iyi geçmediğini belirterek, uygun şartlar oluşursa gelecek sezondan umutlu olduklarını dile getirdi.