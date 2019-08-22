Karadeniz ekibi Yunanistan'da fırtına estirdi

22.08.2019 23:10

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, Yunanistan deplasmanında AEK ile karşılaştı. Bordo-mavililer seyircisiz oynanan mücadeleden 3-1 galip ayrılarak rövanş için büyük avantaj elde etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

4. dakikada sol kanattan Lopes'in ceza sahasına pasında Livaja'nın gelişine yerden vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0 7. dakikada ceza yayının biraz gerisinden Abdulkadir Ömür'ün yerden düzgün vuruşunda kaleci Barkas meşin yuvarlağı kornere çeldi. 11. dakikada Livaja'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Oliveira'nın şutunu kaleci Uğurcan iki hamlede kontrol etti. 17. dakikada Nwakaeme'nin şık pasında sol kanatta topla buluşan Ekuban'ın ceza sahasına girer girmez vuruşunda top yandan auta çıktı. 22. dakikada Vranjes, ceza sahası içinde Novak'ı yere düşürünce hakem Siebert beyaz noktayı gösterdi. 23. dakikada Penaltı atışı için topun başına geçen Sosa'nın şutu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 28. dakikada sağ kanattan Sosa'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda arka direkte Novak'ın ayağına çarpan topu takip eden Ekuban kale önünde meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1 44. dakikada sol kanattan Sosa'nın kullandığı köşe atışında kale önünde Ekuban'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-2

İKİNCİ YARI

54. dakikada Mantalos'ın ortasında ceza sahası dışı sol çaprazından Livaja'nın vuruşunda kaleci Uğurcan topa iki hamlede sahip oldu. 63. dakikada Abülkadir Ömür'ün ortasında ceza sahası sol çaprazından Sörloth'un şutu az farkla üstten dışarı çıktı. 70. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Abdülkadir Ömür, meşin yuvarlağı ceza sahasına giren Ekuban'la buluşturdu. Bu oyuncunun yerden vuruşunda top ağlara gitti. 1-3 77. dakikada sağ kanattan yapılan ortada arka direkte bomboş durumda topla buluşan Geraldes'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Uğurcan gole izin vermedi.

Stat: OAKA Spyros Louis Hakemler: Daniel Siebert xx, Rafael Foltyn xx Jan Seidel xx AEK: Barkas x, Paulinho xx, Vranjes x, Svarnas x, Lopes xx, Simao x (Krsticic dk. 63 x), Simoes xx, Verde x (Geraldes dk. 65 x), Livaja xx, Mantalos x, Oliviera xx (Giakoumakis dk. 83 ?) Yedekler: Athanasiadis, Oikonomou, Bakakis, Galanopoulos Teknik Direktör: Miguel Cardoso Trabzonspor: Uğurcan xxx, Pereira xxx, Hüseyin xxx, Hosseini xxx, Novak xxx, Abdulkadir Parmak xxx, Sosa xx, Abdülkadir Ömür xxxx, Ekuban xxxx (Yusuf Sarı dk. 90 ?), Nwakaeme xxx (Avdijaj dk. 71 x), Sörloth xx (Doğan Erdoğan dk. 77 x) Yedekler: Erce Kardeşler, Fernandes, Campi, Obi Mikel Teknik Direktör: Ünal Karaman Goller: Livaja (dk. 4) (AEK), Ekuban (dk. 28, 44 ve 70) (Trabzonspor) Sarı kartlar: Livaja, Vranjes, Paulinho (AEK)

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İHA