Karadeniz'de göçerler yayla yollarında

Doğu Karadeniz'de hayvancılıkla uğraşan göçerler, her yıl mayıs ayı sonuna doğru hayvanlarının otlak ihtiyacını karşılamak üzere sürüleriyle yaklaşık 6 ay geçirecekleri yaylalara çıkıyor.

Otlak için Doğu Karadeniz'de 430 yayla ile en fazla yaylaya sahip il konumundaki Gümüşhane'yi tercih eden civar illerdeki göçerler, yaklaşık 150 kilometre uzunluğundaki kara yolunu sürüleriyle yaya olarak ortalama bir haftada katediyor.

Yorucu ve zahmetli yolculuklarını kara yolunun kenarında devam ettiren göçerler, yaylacılık ve hayvancılık geleneğini asırlardır dededen toruna, babadan oğula sürdürüyor.

Gümüşhane'ye komşu illerden Trabzon'un Akçaabat ilçesinden Gümüşhane'nin Artabel Yaylası'na giden 68 yaşındaki İsmail Kaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl sürülerine otlak için Gümüşhane yayalarını tercih ettiğini söyledi.

Çobanlık ve hayvancılık mesleğini aile olarak sürdürdüklerini anlatan Kaba, şöyle devam etti:

"Her yıl bu zamanlarda yaylaya çıkar, sonbaharda döneriz. 7 gündür sürülerimizle yollardayız. Zahmetli ve yorucu bir yolculuk yapıyoruz. 2 gün daha yolumuz var. Gümüşhane'nin Artabel Yaylası'na varacağız. Sürümde 300'e yakın koyun ve keçi var. Ekmeğimizi bu işten kazanıyoruz. Dededen kalma mesleğimizi ekmek paramız için devam ettiriyoruz. Bazen sorunlar nedeniyle başka yaylalara da gittiğimiz oluyor."

Giresun'un Tirebolu ilçesinden Gümüşhane'in Reksene Yaylası'na giden 50 yaşındaki çoban İsmet Çolak da yaklaşık 150 kilometrelik yolu 8 gündür sürüyle birlikte yürüdüklerini ifade etti.

Yolda bir gün istirahat etiklerini belirten Çolak, "Bir günlük yolumuz daha var. Sürümde 400'e yakın koyun ve keçi var. Bu mevsimde yaylaya çıkıp ekim sonlarına doğru dönüşe geçeceğiz. Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Ekmek paramızı hayvancılıktan kazanıyoruz. Sürümüzü kontrol ederek yürüyoruz. Sürüdeki oğlaklarımdan birisi topal olduğu için zor yürüyor. Yoruldukça onu kucağıma alıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA