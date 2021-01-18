Karadeniz'de batan kuru yük gemisindeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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Karadeniz'de batan kuru yük gemisindeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

18.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:26
Karadeniz'de batan kuru yük gemisindeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Karadeniz'de İnkumu açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Karadeniz'de İnkumu açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Gürcistan'dan Bulgaristan'a yük taşıyan ve dün İnkumu açıklarında olumsuz hava koşulları nedeniyle batan Palau bayraklı kuru yük gemisinin mürettebatından kaybolan 3 kişiye ulaşılması ve öldüğü belirlenen 2 kişinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

İnkumu, Güzelcehisar ve Mugada sahili ile kayalık alanlarda İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD tarafından arama tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalar denizden yapılamıyor. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına ait helikopter ve TCG Fatih Fırkateyni'ndeki helikopterler de çalışmalara katılamıyor.

Dün, öğle saatlerinde İnkumu açıklarında Palau bayraklı "ARVIN" isimli gemi, kötü hava koşulları nedeniyle batmış, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden 6 kişi sağ olarak kurtarılmış, denizde görülen 3 kişinin cansız bedeninden biri karaya çıkarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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