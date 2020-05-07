Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri

Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Samsun'da zabıta ekiplerince ekmek satışı yapılan yerler denetlenerek çalışanlar genel hijyen kurallarına uymaları, maske ve eldiven takmaları konusunda uyarılıyor.

Belediye görevlileri ise dezenfeksiyon ve rutin temizlik çalışmalarına devam etti.

Canik Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri ilçenin tamamında dezenfeksiyonu aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, 11 aile sağlığı merkezi, 24 eczane, 2 taksi durağı, 3 üst geçit, 30 otobüs durağı, 15 kamu binası, 42 park ve 3 semt pazarı ile ilçe genelindeki tüm çöp konteynerlerini günlük dezenfekte ediyor. Bununla birlikte vatandaşlardan gelen dezenfeksiyon talepleri de bir program dahilinde gün içinde tamamlanıyor.

Amasya

Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda vatandaşlara yönelik kan ve ilik bağışlama konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yapan Türk Kızılay gönüllüleri, aynı zamanda broşür, maske ve dezenfektan dağıttı.

Vali Osman Varol, Türk Kızılay gönüllülerini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Varol, bir süre sohbet ettiği gönüllü gençlere çalışmalarında başarılar diledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, koronavirüs ve emniyet kemeri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yaptırdığı maskeleri sürücü ve yolculara dağıttı.

Suluova denetim noktasında araçları durduran polis ekipleri, vatandaşlara üzerinde emniyet kemeri resmi olan, "Öncelik hayatın öncelik yayanın." ve "Öncelik sağlığın." yazılı maskeleri dağıtıp koronavirüs ve emniyet kemeri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ayrıca Trafik Haftası nedeniyle, Taşova ve Merzifon ilçelerinde, polis ve jandarma ekiplerince sürücülere maske ve broşür dağıtıldı.

- Kastamonu

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede vatandaşların yoğun kullandıkları cadde ve sokaklar ile ATM'lerde dezenfeksiyonun devam ettiğini belirtti.

Vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları gerektiğini ifade eden Çatal, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da uyulmasını istedi.

Sinop

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde 3 bin 91 işletme ve 22 semt pazarında denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

Vatandaşlardan da alınan tedbirlere uymaları istenen açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubunun 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürdüğü kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde ise 20 yaş altında oldukları tespit edilen 2 kişiye idari para cezası uygulandı.

Çankırı

Çankırı Belediyesinden yapılan açıklamada, bugüne kadar 200 bin maske üretildiği belirtildi.

Maskelerin belediye hizmet binası girişi ve pazar alanlarında vatandaşlara dağıtılacağı bildirilen açıklamada, belediye binasının 6. katındaki atölyede maske üretiminin devam edeceği kaydedildi.

Tokat

Kentte talep edilen kitaplar, Kitap Tokat ekibi tarafından hijyen kurallarına dikkat edilerek hazırlandı.

Kitaplar, Vefa Sosyal Destek Grubu ve gönüllü öğretmenler tarafından öğrenciler ve 65 yaş üstü vatandaşlara ulaştırılıyor.

Çorum

Çorum Belediyesi vatandaşlara maske dağıtımına devam ediyor.?

Belediye tarafından nano teknolojiyle pamuklu kumaştan üretilen 200 bin maske, ekiplerce sokak sokak gezilerek vatandaşların evlerine ulaştırılıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü de birkaç evi ziyaret ederek, vatandaşlara maskelerini teslim etti.

Çöplü, gazetecilere yaptığı açıklamada, maske dağıtımının en kısa sürede tamamlanacağını belirterek, "Özel üretim maskelerinizi ev ev, isim isim tüm Çorum'a ulaştırıyoruz. Maskelerimizi tüm evlere ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Kentte evden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün 112, 155 ve 156'yı arayarak yardım talebinde bulunan 2 bin 447 kişinin ihtiyacı ekiplerce karşılandı.

Kent merkezinde polis ekiplerin maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda denetimleri de sürüyor. Ekipler, kurallara uymayan kişilere uyarıda bulunup, ihlalleri sürdüren kişilere cezai işlem uyguluyor.

Kaynak: AA