Karacabey, Kurban Bayramı'na hazır Karacabey Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurban alımından kesime kadarki süreçte herhangi bir sıkıntı yaşamaması için başlattığı çalışmaları tamamladı.

Karacabey Belediyesi ekipleri, belediyeye ait canlı hayvan pazar alanı ve çevresinde gerekli düzenlemeleri titizlikle yaparken, pazar içerisinde yenileme çalışmalarını da tamamladı. Belediye ekipleri, bu yıl korona virüs nedeniyle birtakım sıkı tedbirler uygulayacak.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da Kurban Bayramı öncesi kurulacak hayvan pazarında ve ilçe genelinde bayrama hazırlık çalışmalarını paylaştı.

Ali Özkan yaptığı açıklamada, hayvan pazarı ile alakalı kaymakamlık nezdinde toplanan Kurban Hizmetleri Komisyonunun aldığı kararlarla, vatandaşların kurban sürecini sağlıklı ve güvenli geçirmesi için çabaladıklarını söyledi.

Sıkı denetim

Belediye ekiplerince yapılan çalışmalara göre pazara giriş-çıkışlar, belediye zabıta ekiplerinin kontrolünde olacak. Dezenfekte işlemleri, aralıklarla tekrarlanacak. İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte, belediye veteriner teknikeri de pazarda satılık kurbanlıkları denetleyecek. Alanda çeşitli yerlere ücretsiz el dezenfektanları konulacak. Ayrıca pazar boyunca zabıta ekipleri, sosyal mesafe ve temas konularında tedbirleri uygulayarak, kontrollerde bulunacak. Pazar alanına bilgilendirici görseller asılarak, ikazlar yazılı olarak da göz önünde tutulacak.

Sağlık ve hijyen her zaman önceliğimiz

Belediye Başkanı Ali Özkan, kesim için de bu yıl çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizle yaptığımız çalışmalarla, ilçemizin etrafında 12 bertaraf kuyusu açılacak. Buna göre Yeni Mahalle, Gazi, Emirsultan, Esentepe, Hamidiye, Canbolu ve Tabaklar mahallelerinde açılacak çukurlar, belediye ekiplerimizin kontrolünde tutulacak ve sonrasında da kireçlenerek kapatılacak. Vatandaşlarımızın sağlığı ve hijyeni, önceliğimiz olmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler