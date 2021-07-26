Karacabey Belediyesi'nden bayramda çevre hassasiyeti gösteren vatandaşlara teşekkür
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Karacabey Belediyesi'nden bayramda çevre hassasiyeti gösteren vatandaşlara teşekkür

Karacabey Belediyesi'nden bayramda çevre hassasiyeti gösteren vatandaşlara teşekkür
Bültenler - Haberler | Güncel

Karacabey Belediyesi'nin, Kurban Bayramı tatilinde çevre kirliliği ve benzer kötü manzaraların yaşanmaması için harcadığı yoğun mesai meyvelerini verdi.

'Modern ve müreffeh kent Karacabey' için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Karacabey Belediyesi, 9 günlük bayram tatilinde de aralıksız mesai yaptı.

Karacabey Belediyesi'nin, Kurban Bayramı tatilinde çevre kirliliği ve benzer kötü manzaraların yaşanmaması için harcadığı yoğun mesai meyvelerini verdi. 9 günlük bayram tatilinde 95 personelle yoğun bir mesai harcayan belediye ekipleri, ilçe genelinden bin 61 tonluk atık çıktığını belirtti.

Uzun bayram tatili, vatandaşların yazlık tatil bölgesi olan Yeniköy'e akın etmesini sağladı. Bu durum karşısında hem görüntü hem de çevre kirliliğinin yaşanmaması için sıkı tedbirler alan Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Karacabey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun bir mesai yaptı.

Atıklar titizlikle toplandı

Karacabey Belediyesi tarafından, Kurban Bayramı kapsamında ilçe merkezinde 15 adet, talep gelen 7 kırsal mahallede de açılan bertaraf çukurları ile kurban atıkları toplandı. Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, bu çukurların temizlik işleri personelinin kontrolünde açılarak, gerekli kireçleme ve ilaçlama işlemlerinin ardından da dolar dolmaz, bekletilmeden kapatıldığını söyledi.

Tatilciler yazlık beldelere akın etti

Öte yandan, 9 günlük bayram tatilini fırsat belen tatilciler, bayram öncesi ve sonrasında Karacabey'in yazlık tatil beldeleri Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu'ya adeta akın ederken, burada da zabıta ve temizlik ekipleri vatandaşların rahat bir tatil geçirmesi için çeşitli tedbirler alarak yoğun mesai harcadı.

Karacabey Belediyesi tarafından, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte başta sinek olmak üzere bit, kene, pire gibi çeşitli parazitler için çalışmalar yürütülürken, bunun yanında dezenfekte çalışmaları da istişareli olarak, ilçe geneli ve tatil bölgesinde sürdürüldü.

Ekipler hiç durmadı

9 günlük tatil boyunca 95 kişilik temizlik ekibi, her gün ilçe genelinde çalışmalarını titizlikle yürüttü.

Başkan Ali Özkan, 9 gün boyunca ilçe genelinde bin 61 ton atık toplandığını ve bunun 103,2 tonunun da sahil bölgesindeki yerleşim yerlerinden alındığını söyledi.

Ali Özkan, "Geçmiş yıllarda yaşanan olumsuzlukları not alarak ve muhtarlarımızla istişare ederek, bu yıl tedbirleri ve kontrollerimizi sıklaştırdık. Ve çevre kirliliğine neden olabilecek herhangi bir sorun ile karşılaşmadan Kurban Bayramı'nı geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımız, açılan bertaraf çukurlarına kurban atıklarını getirdi. Bunun yanında, çevre kirliliğine sebep olacak görüntülerden de uzak durdular. Bu konuda bizler, kurallara uyan ve gerekli hassasiyeti gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca yoğun bir mesai harcayan tüm mesai arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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