Karaburun yeniden nergis kokacak

08.09.2019 12:07

Nergis çiçeği ile ünlü Karaburun'da azalan nergis üretimini artırmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi kolları sıvadı. 64 üreticiye 317 bin 500 adet nergis soğanının dağıtımı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı törenle başladı. Başkan Soyer, "Nergis tekrar Karaburun'un, Mordoğan'ın sembolü olacak ve bütün Türkiye, dünya bununla iftihar edecek" dedi.



İzmir'de tarım ve hayvancılığı desteklemek, kooperatifleri güçlendirmek için bir dizi çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu sefer Karaburunlu üreticileri sevindirdi. Nergisi ile ünlü Karaburun'da giderek azalan nergis üretimini artırmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan nergis soğanları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı törenle üreticilere dağıtıldı.



"Topraklarımız bereketini yitirmedi"



Karaburun Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tarım konusunda yapılan çalışmalarla İzmir'in tüm Türkiye'ye örnek olduğunu, Türkiye'nin izleyeceği bir yol haritasını ortaya koyduğunu belirterek, "Bu çalışmalara biz şunu ortaya koyduk; topraklarımız bereketini yitirmedi. Bu topraklar çok daha fazlasına muktedir ve biz bu toprakların bize verdiği nimetlerle hiç kimseye muhtaç olmadan hayatımızı sürdürebiliriz. Bu memleketin ekonomisi zaten böyleydi. Ne yapıp ne edip, doğrusunu yerine koyup tekrar bu toprakların bereketini hatırlayıp geleceğimizi yeniden inşa etmek mecburiyetindeyiz. Dilerim ki çocuklarımız, torunlarımız 'benim babam, benim anam toprakla uğraşırdı, çiftçiydi onun için bununla gurur duyuyorum' diyecekleri günleri yaşarız" dedi.



"Nergis tekrar Karaburun'un sembolü olacak"



Konuşmasında Karaburun'da nergisin yok olmaya başladığına dikkat çeken Başkan Soyer, "Buna tahammül etmemiz, sineye çekmemiz mümkün olamaz. Nergisi tekrar gün ışığına çıkartmak, üreticiyle buluşturmak, aile ekonomisine katkı koymak mecburiyetindeyiz. Hazırladığımız fideleri sizlere dağıtacağız. Nergis tekrar Karaburun'un, Mordoğan'ın sembolü olacak ve bütün Türkiye, dünya bununla iftihar edecek" diye konuştu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu çalışma kapsamında 64 üreticiye her bir üreticiye 5 bin adet dağıtılacak şekilde toplamda 317 bin 500 adet nergis soğanı dağıtacak. Dağıtılan nergis soğanları 64 dekarlık alanda dikilecek.



Büyükşehir'e teşekkür



Nergisin Karaburun'un bölgesinde yetiştiğini ancak şu an üretimin sona erdiğini söyleyen Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, "Bunun nedeni hastalık ve bilinçsiz üretim. Belediyemizin desteği ile bundan sonra daha sağlıklı nergis çiçekleriyle üretime katılacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum ve 'iyi ki varsınız, yanımızdasınız' diyorum" dedi.



Nergis üretimi yarı yarıya azalmıştı



Binlerce yıldır Karaburun'un bereketli yamaçlarını süsleyen nergis üretimi nergis soğanı sineği, nematod gibi çeşitli hastalıklar ve zararlılar nedeniyle yarı yarıya azaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından bölgede nergis üretiminin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Karaburun ilçesine bağlı Ambarseki, Bozköy, İskele, Saip, Tepeboz ve merkez mahalleleri başta olmak üzere Mordoğan Kadın Üretici Kooperatifine bağlı üreticilere nergis soğanı dağıtılıyor. Nergis yetiştiriciliği yapan 35 üreticinin bahçesindeki toprak analizleri tamamlanarak, gübreleme tavsiyesinde bulunuldu; üreticilerin bahçelerinden alınan örneklerde nergis soğanlarında görülen nematod zararlısı analizi yapıldı, bilgilendirme toplantıları düzenlendi. - İZMİR

Kaynak: İHA