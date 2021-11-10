Karabük'te yurdun oda ışıklarıyla "ATA" ve "09.05" yazısı oluşturuldu - Haberler
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Karabük'te yurdun oda ışıklarıyla "ATA" ve "09.05" yazısı oluşturuldu

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te yurdun oda ışıklarıyla

Karabük'teki öğrenci yurdunda oda ışıklarıyla "ATA" ve "9.05" yazısı oluşturuldu.

KARABÜK (AA) - Karabük'teki öğrenci yurdunda oda ışıklarıyla "ATA" ve "9.05" yazısı oluşturuldu.

Soğuksu Mahallesi'ndeki henüz hizmete alınmayan Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurdunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı dolayısıyla koreografi hazırlandı.

Yurdun oda ışıklarıyla hazırlanan "ATA" ve "09.05" yazısının sabaha kadar kalacağı belirtildi.

Karabük'te yurdun oda ışıklarıyla ATA ve 09.05 yazısı oluşturuldu

Karabük'te yurdun oda ışıklarıyla ATA ve 09.05 yazısı oluşturuldu

Karabük'te yurdun oda ışıklarıyla ATA ve 09.05 yazısı oluşturuldu

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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