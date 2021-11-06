Karabük'te parmağı kopan işçi hastaneye kaldırıldı
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te demir çelik haddehanesinde meydana gelen iş kazasında parmağı kopan işçi hastaneye kaldırıldı.
KARABÜK (AA) - Karabük'te demir çelik haddehanesinde meydana gelen iş kazasında parmağı kopan İşçi hastaneye kaldırıldı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik haddehanesinde çalışan Y.Ç'nin eline demir profil çarptı.
Parmağı koptuğu belirlenen işçi, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Ankara'ya sevk edilen işçinin kopan parmağının dikilmesi için ameliyata alınacağı öğrenildi.
AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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