Karabük'te otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
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Karabük'te otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Karabük'te otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Osman Yurt (68) idaresindeki 78 ED 130 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi kavşağında yaklaşık 5 metreden şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ve otomobilde bulunan Ayşe (66) ve Tuba Yurt (39) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada yaralanan Ayşe Yurt'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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