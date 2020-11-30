Karabük'te oteller sadece konaklama yapanlara yemek verebilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karabük'te oteller sadece konaklama yapanlara yemek verebilecek

30.11.2020 17:23 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:26
Karabük'te oteller sadece konaklama yapanlara yemek verebilecek

Karabük'te otel ile konaklama tesislerinde bulunan restoran ve lokantalarda sadece konaklama yapanlara yemek verilebilecek.

Karabük'te otel ile konaklama tesislerinde bulunan restoran ve lokantalarda sadece konaklama yapanlara yemek verilebilecek.

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yasak olmasına rağmen bazı otel ve/veya konaklama tesislerinde restoran ve lokantalar için belirlenen kurallara aykırı uygulamalar yapıldığı, şartları taşımayan kişilerin otel veya konaklama tesisi içerisindeki restoran veya lokantalara kabul edildiği ya da kısıtlamaları aşmak adına içerisine konaklama da eklenerek müzikli ­yemekli eğlence programı paketlerinin satışa sunulduğunun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilmelerine, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine, bu yerlere yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasına ve etkinliğinin artırılmasına İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından karar verildi." ifadesine yer verildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde dehşeti yaşatanların görüntüleri ortaya çıktı
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde dehşeti yaşatanların görüntüleri ortaya çıktı

Özel veya resmi her türlü konaklama tesisinin, konaklayanların kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak zorunda olduğunu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konaklama yapan müşterilerin bildirildiği kolluk birimlerince yapılacak denetimlerde, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığının muhakkak kontrol edilmesine, Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde yapılan bildirimlerle otel ve konaklama tesislerinin kendi kayıtları arasında tutarsızlık olup olmadığının denetlenmesine, otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00'den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesine, alınan bu kararlara uymayanlara idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlemlerin uygulanmasına İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafıdan karar verildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

İlgili Haberler

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Oteller sadece müşterilerine yemek hizmeti verebilecek
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Oteller sadece müşterilerine yemek hizmeti verebilecek
Geçici konaklama merkezi, ilk depremzedeleri yarın ağırlayacak
Geçici konaklama merkezi, ilk depremzedeleri yarın ağırlayacak
Geçici konaklama merkezi depremzedeleri ağırlamaya başladı
Geçici konaklama merkezi depremzedeleri ağırlamaya başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Işık Ajda Pekkan Ariana Grande Emel Müftüoğlu
Spor Falcao Caner Erkin Mbaye Diagne Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Bursa Kabine Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük'te oteller sadece konaklama yapanlara yemek verebilecek - Karabük
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 17:34:47. #1.14#
title