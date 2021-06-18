Karabük'te kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde, kaçak kazı yaptığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde, kaçak kazı yaptığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri önleyici kolluk devriyesi sırasında kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Teknik ve fiziki takip sonucu izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Olay yerinde çok sayıda muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler