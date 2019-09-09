Karabük'te darp ve silahlı saldırı: 2 yaralı

09.09.2019 23:20

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde markete gelen bir kişi, çalışanları darp etti, rastgele açtığı ateş sonucu 2 kişiyi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Kirkille Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutları içindeki bir markete elinde pompalı tüfekle gelen Uğur Y, önce çalışanları darp etti. Daha sonra marketin yakınındaki bir tepeye çıkarak rastgele ateş etti.

Bu sırada markete gelen müşterilerden Hüseyin Akgün (55) ve Halil Ergün (38) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan saldırgan, bir süre sonra ilçe merkezinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Saldırı anı ise bir vatandaşın cep telefonuna ve marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, saldırganın market çalışanlarını darp etmesi, daha sonra bir tepeden markete ateş açması, ayağından yaralanan bir kişinin yakındaki camiye girmeye çalışması ve saldırganın kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA