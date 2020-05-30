Karabük'te 3 günde 4 pozitif vaka görüldü
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Karabük'te 3 günde 4 pozitif vaka görüldü

Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, kentte son 3 günde 4 kişide korona virüs vakasının görüldüğünü açıkladı.

Karabük'te 3 günde 4 pozitif vaka görüldü
30.05.2020 22:11 | Son Güncelleme: 30.05.2020 22:11

Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, kentte son 3 günde 4 kişide korona virüs vakasının görüldüğünü açıkladı.

Karabük İl Sağlık Müdürü Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada pozitif vakaların 3'ünün il dışı kaynaklı olduğunu ifade etti. Yeni vakalarla ilgili yapılan filyasyon çalışmalarında 150'den fazla test yapıldığını belirten Sarı, "Hepsi negatif sonuçlandı. Son 3 günde çalıştığımız test sayısı 300'ün üzerindedir. İleride yeni vakalar çıkmaması ve yayılım olmaması için numune alınan kişi sayısı maksimum seviyede tutulmaktadır. Bu hassasiyetimiz nedeniyle ortaya çıktığını düşündüğümüz ve bazı işyerlerinde toplu vakalar görüldüğü yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığının bilinmesini isteriz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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