Karabağ-Demir Grup Sivasspor maçına doğru
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Karabağ-Demir Grup Sivasspor maçına doğru

25.11.2020 17:47 | Son Güncelleme: 25.11.2020 18:25

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 4. haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, mücadeleyi final maçı olarak nitelendirdi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 4. haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, mücadeleyi final maçı olarak nitelendirdi.

Karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, "Bu maç bizim için final maçı. Yola devam etmek istiyorsak bu maçı geçmemiz gerekiyor. Şu an 14-15 kişiyiz. Antrenörlük hayatımda ilk kez böyle bir şey başıma geldi. Yarın belki bir arkadaşımızla ilgili bir şeyi halledemezsek 14 kişi kalacağız. Buraya gelenlerin hepsi çok iyi futbolcular. Herkes her şeyini ortaya koyacak. Bu maçı kazanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Karşılaşmanın İstanbul'da oynanmasını da değerlendiren Çalımbay, "Maçın İstanbul'da olması bir avantaj ama Azerbaycan da memleketimiz sayılır. Orada da oynasak fark etmezdi. Onlar bizim için kardeş gibiler. Buradaki mücadele ikimizden birinin mücadeleye devam etmesi demek. Bütün arkadaşlarıma güveniyorum. İyi şeyler yapıp iyi şekilde ayrılacağız." ifadelerini kullandı.

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Çalımbay: "Tel Aviv'i orada yeneceğimize kesinlikle inanıyorum"

???????Çalımbay, kazanmaları halinde avantaj yakalayacaklarını ve Maccabi Tel-Aviv'i yeneceklerine inandığını vurgulayarak, "Beraberlik iki takıma da yaramaz. İki takım da galibiyet için oynayacak. Karabağ'ın Şampiyonlar Ligi tecrübesi var. Çoğu oyuncuları yabancı ve kaliteli. İlk maçta iyi oynadık. Aynı şekilde devam edeceğiz. O kadrodan çoğu arkadaşımız yok. Buradaki arkadaşlarımız da çok iyi oyuncular. İyi şeyler yapacağız. Canımız sıkkın ama iyi motive olarak geldik. Hem ligi hem Avrupa'yı götürmeye çalışıyoruz. Kazandığımız taktirde iyi bir avantaj yakalayacağız. Tam kadro gittiğimiz taktirde Tel Aviv'i orada yeneceğimize kesinlikle inanıyorum." şeklinde konuştu.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Bölgesi'ndeki zaferinden dolayı mutlu olduklarını da kaydeden Çalımbay, "Sonunda zafere ulaştılar. Onlar ne kadar mutluysa biz de mutluyuz. Kardeş kardeş maçımızı oynayacağız ama kazanan taraf olmayı isteriz. Onlar da çok zor günler yaşadılar. Zafere ulaştıkları için kendilerini kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kone: "Zor maç olacağını biliyoruz"

Basın toplantısına katılan Arouna Kone ise şunları kaydetti:

"Zor maç olacağını biliyoruz. Son maçı kazandık, bu maçı da kazanmalıyız. Gruptan çıkmak için bir galibiyete ihtiyacımız var. Zor zamanlardan geçiyoruz. Takımda sıkıntılarımız var. Tüm bunlara rağmen arkadaşlarımızla güçlü bir takımız ve her şeyi yapabilecek kapasitedeyiz. Kişisel olarak çekindiğim hiçbir oyuncu yok. Biz tecrübeli bir takımız. Motive bir şekilde çıkarsak kazanacağımızı düşünüyorum. Herhangi bir arkadaşımız yarın bizimle olamazsa korku yaşayabilirim. İyi durumdayız. Hepimizin kapasitesi iyi durumda."

Sivasspor son hazırlıklarını yaptı

Sivasspor karşılaşmanın son hazırlığını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, idmanın 15 dakikası basına açık olan bölümünde ısınma ve pas çalışmaları yaptı.

Karabağ-Demir Grup Sivasspor maçına doğru
Karabağ-Demir Grup Sivasspor maçına doğru
Karabağ-Demir Grup Sivasspor maçına doğru
Karabağ-Demir Grup Sivasspor maçına doğru

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ

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