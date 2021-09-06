Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 9-14. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İzmir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 40-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Kumluca istikametinde ulaşım tek şeritten, Antalya istikametinde ise iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 12-13. kilometrelerindeki yapım (orta refüj köprü orta ayağı) çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 1-6, Yozgat-Kırıkkale yolunun 8-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Sivas-Zara yolunun 15-21. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bartın-Karabük yolunun 33-34. kilometrelerindeki sel hasarları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Artvin-Şavşat-Ardahan yolunun 68-72. kilometrelerindeki (Şavşat şehir geçişi) yapım çalışması sebebiyle yol trafiğe kapatılarak, ulaşım Şavşat şehir merkezi iç yolundan sağlanıyor.

Yalova-Kocaeli yolunun 0-24. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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