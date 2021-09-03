Kara yollarında durum
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık Kavşağı kesimleri arasındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacak.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle Elvankent istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Eskişehir istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları arası 22. kilometresinde İzmir istikametinde bakım-onarım çalışması dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım 2 şeritten gerçekleştiriliyor.
Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 38-48, Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Artvin-Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Nevşehir-Aksaray yolunun 21-23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Mesudiye-Sivas yolunun 50-53. kilometrelerinde heyelan sebebiyle ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten sağlanıyor.
İnebolu-Çatalzeytin-Türkeli yolunun 45. kilometresinde sel hasarı nedeniyle yıkılan Çatalzeytin Köprüsü'nde ulaşım, aynı noktadaki servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya