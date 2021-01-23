Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

23.01.2021 08:21 | Son Güncelleme: 23.01.2021 08:25
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu yolunun 51-55. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kapsamında üst geçit köprüsü, kiriş montajı, tabliye imalatı ve köprü yenileme çalışması yapılıyor. Bu nedenle yolun Eceabat-Gelibolu yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce sınırı-Abant Kavşağı (Bolu Tüneli) 25-26. kilometrelerinde derz, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Muğla-Kale yolunun 32-33. kilometrelerinde heyelan ıslahı yapım çalışmaları nedeniyle saat 15.00'te patlatmalı çalışma yapılacak ve yol geçici süreyle trafiğe kapatılacak.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip-Kilis kavşakları 3-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Malatya yolunun Pınarbaşı-Gürün-Göksun köprülü kavşağı 91-93. kilometrelerinde tretuvar ve bordür çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Amasya-Taşova yolunun 15-18. kilometrelerinde kavşak genişletme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönden kontrollü devam ediyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerimde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü ve kısa sürelerle trafiğe kapatılarak sürdürülüyor.

Kumluca-Antalya yolunun 20-21. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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