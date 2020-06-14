Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarında durum
14.06.2020 09:11 | Son Güncelleme: 14.06.2020 09:11

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı ile Kandıra kavşakları arasındaki Gültepe mevkisinde devam eden alt geçit çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı gişeleri-Silivri kavşağı 4-12 kilometrelerindeki güney taşıma yolu (Edirne-İstanbul istikameti) kuzey taşıma yoluna aktarılarak trafik akışı kuzey taşıma yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 6-7 kilometreleri Aydın istikametindeki köprü genleşme derzlerinde yapılacak onarım faaliyetleri sebebiyle yol, saat 18.00'e kadar trafiğe kapalı olacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 2-8 kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım diğer yönden kontrollü sağlanıyor.

Antakya-Yayladağı-Suriye sınırı yolunun 36-46 kilometrelerindeki yol yapım, Nevşehir-Niğde yolunun 6-10 ve 12-14 kilometrelerindeki üstyapı yenileme ve köprülü kavşak yapım, Korkuteli-Antalya yolunun 26. kilometresindeki heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşıma bu bölgelerde kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 16-20 kilometrelerindeki (Kürtün kavşağı mevkisi) yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kuşadası-Söke yolunun (Kuşadası şehir geçişi) 4-15 kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde devam eden yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatıldığından, ulaşım yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Çanakkale-Çan yolunun 0-50 kilometrelerindeki patlatmalı yol yapım çalışmaları dolayısıyla saat 18.00'e kadar Çanakkale-Etili arası trafiğe kapalı olacak. Alternatif olarak Çanakkale-Ezine-Bayramiç-Etili-Çan ve Çanakkale-Lapseki-Biga-Çan güzergahları kullanılacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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